Андрей Зинченко: кто и где одобряет масса-габаритные размеры украинских монет

Национальная валюта является одним из признаков государства, говорят ученые. Наличный номинал при этом часто является фактически чем-то вроде государственного бренда и транслятора идеологии в массы.

Несмотря на глобальный тренд на цифровизацию, до исчезновения материального выражения этого важного символа государственности еще очень далеко.

О долларе и не только

Давайте обратимся к материальному выражению одной из наиболее известных в мире валют – доллару США. Существуя как в виде банкнот, так и в виде монет, содержанию и порядку разработки художественного оформления придавалось большое значение.

Например, к утверждению концептуального дизайна одного доллара в прямом смысле приложил руку президент Рузвельт в 1935 году.

Что именно и зачем там изображено – отдельный вопрос, вокруг которого идут споры специалистов. Однако в таком виде номинал существует почти столетие. Каких-то значимых изменений в нем с тех пор не происходило.

Монеты же в один доллар имеют не менее значимую историю дизайнов – там и коренные жители, и сельское хозяйство, и военная тематика, и президентская серия, и даже выпуски, которые признавались незаконными.

Отдельно необходимо отметить региональную специфику евромонет, где банкнотного выражения минимального целого номинала не предусмотрено.

Как видим, в мире данная площадка трансляции государственной идеологии в обиходных тиражах используется по полной программе во всех смыслах.

А что Украина?

В Украине законодательством предусматривалась только разменная монета, а существование базового номинала предполагалось только в виде банкноты.

Внедрение монет номиналом 1 грн с правовой точки зрения весьма дискуссионно. Однако эмиссионная самодеятельность Нацбанка привела к появлению на национальной валюте образов, совершенно оторванных от историко-социального процесса, дискуссионных номиналов и форм гривны.

По невероятному стечению обстоятельств эти вопросы решались без коммуникации с общественностью. Как в узком смысле – с научно-культурной частью, так и в широком – с населением вообще.

Необъясненную символику на таком мощном трансляторе, как деньги, тоже забывать не стоит.

Может сложиться впечатление, что НБУ живет, если не на другой планете, то уж точно по одному ему известному «тайному ходу мастей». Как оказалось, это не совсем так.

Новшеством последнего времени в сфере наличного обращения стал так называемый процесс оптимизации номиналов монет и банкнот. Ссылаясь на неконкретную международную практику, должностные лица НБУ сообщили, что теперь у нас будет: 6 монет, 6 банкнот.

В ходе процесса, среди прочего, упраздняются банкноты базового номинала в 1 грн, где ранее были изображены античные руины, а позже – фантазия на тему града Владимира.

Ни развалин, ни, видимо, более релевантного Владимиру града, скоро в наличном обороте увидеть не удастся. А на смену НБУ предложил 1 грн образца 2018 года, которая среди населения была достаточно быстро проассоциирована с выводимой из оборота копейкой. Настолько невзрачной и ничего художественно не выражающей, а также физически похожей на копейку по цвету, размеру и весу была монета нового номинала.

Монеты явно вышли не самыми удачными: ни тебе художественного колорита, ни желания туристу увезти с собой одну-две, ни понятной мотивации делать их именно такими, а не какими-то еще.

В сентябре 2019 года журналист ICTV на пресс-брифинге в НБУ озвучила руководству отношение населения к дизайну 1 и 2 грн нового образца – их считают «ганебными». Руководство Нацбанка тогда подтвердило, что точка зрения о «ганебности» решения встречается им не впервые. И высказало тезис, что недопустимо так говорить о национальной валюте. Мнение же населения в этом ключе даже формально никем не выяснялось.

Далее представитель НБУ сообщил, что монеты пытались сделать удобными, легкими и дешевыми, но никаких научно-обоснованных критериев указанного не привел.

Дальше прозвучало то, что широкой общественности ранее особо и не сообщалось. Было заявлено, что НБУ, цитата: «…обязательно согласовывал и согласовывает производство монет: их дизайн, их размер, их параметры с…» а дальше произошла заминка.

Докладчик начал говорить, что все согласовывается со Всемирной ассоциацией, но после подсказки уточнил, что с Офисом регистрации монет в Париже. Якобы чтобы наши монеты не совпадали по параметрам с монетами в соседних странах.

Кто из читающих этот текст знаком с указанными организациями, слышал о них ранее, может найти соответствующие сайты и знает об утвержденном законодателем порядке согласования решений суверенной страны с указанными внешними структурами? Вопрос риторический, конечно же.

В чем-то докладчик прав. Речь, очевидно, идет о нюансах вендинга. То есть работы монетоприемников различного торгового оборудования, которые настраиваются в частности на вес, размер, магнитные свойств конкретной монеты.

Однако это было актуально даже не вчера – сегодня в любом европейском автобусе есть аппарат по продаже билетов, который принимает бесконтактные банковские карты или устройства с NFC. Монетоприемник можно увидеть все чаще в былинном кофейном автомате на заправке или антикварном уличном телефоне.

Актуально это было примерно в 1985 году, когда на слушаниях подкомитета по финансам палаты представителей в США этот вопрос прямо поднимался в контексте мошенничества с аппаратами по розничной продаже и осуществлявшими различные сборы, например, за проезд.

Интересующиеся могут почитать на эту тему официальный документ «Hearing Before the Subcommittee on Consumer Affairs and Coinage of the Committee on Banking, Finance, and Urban Affairs, House of Representatives, Ninety-ninth Congress, First Session, on H.R. 2148 … April 23, 1985».

Там, к слову, было сказано, что указанная проблема в 1985 году решается с помощью знакомого нам по тексту выше Офиса регистрации монет. Офис, судя по тексту, управлялся Британским королевским монетным двором.

Самое время внести ясность – Офис регистрации монет действительно существует, однако он относится к Международной конференции руководителей монетных дворов – появившейся в 1962 году в Швейцарии ежедвухлетней платформы для профильных встреч. Так, 31-я встреча планировалась в апреле 2020 года в Южной Африке в разрезе стран: 42 члена и 50 ассоциированных участников. Среди декларируемых целей в цифровую эпоху бесконтактного банкинга – личные встречи старых и новых участников.

Кстати, из профильной литературы становится известно, что в 2011 году существовали планы создания в Киеве нового монетного двора австрийцами. Ну или чего-то сущностно похожего. А уже в 2013 мы увидели золотого инвестиционного архистратига. При этом австрийцы – значимый игрок на рынке заготовок для такой чеканки.

В открытом доступе найти документы, ратифицированные парламентом, по вопросам взаимодействия НБУ и конференции об обязательном согласовании параметров национальной суверенной валюты Украины не удалось.

Не ссылается на таковые в пресс-конференции и директор департамента денежного обращения НБУ В. Зайвенко.

***

Указанное свидетельствует о необходимости более широкого информационного взаимодействия НБУ со СМИ по вопросам планируемых действий. А также более широкого вовлечения граждан, в том числе профильной научной и творческой общественности. В процессы, связанные с обеспечением денежного обращения как элемента реального наполнения суверенной сущности государства.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)