0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

General Motors отзывает почти 6 млн автомобилей

General Motors отзывает почти 6 млн автомобилей

В марте 2021 года американская автомобильная компания General Motors планирует отозвать в США 5,9 млн автомобилей, передает InfoCar.ua со ссылкой на CarsWeek.

Как отмечает издание, причиной такого решения являются возможные проблемы с подушками безопасности Airbag от компании Takata.

По информации СМИ, под отзыв попадут следующие модели: Chevrolet Silverado 1500, 2500, и 3500; GMC Sierra 1500, 2500 и 3500; Cadillac Escalade EXT, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Yukon XL; Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Все эти машины были выпущены в период между 2007 и 2014 годами.

О проблемах с подушками безопасности Takata известно уже несколько лет. За это время из-за дефектных подушки безопасности, установленных на автомобилях 19 автопроизводителей, во всем мире погибли не менее 25 человек и еще 300 получили травмы.

При срабатывании этих подушек безопасности Airbag в людей могут попасть небольшие куски металла, которые могут нанести серьезные травмы.

Ранее компания General Motors несколько лет заверяла о том, что ее автомобили с подушками безопасности Takata не требуют отзыва.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.