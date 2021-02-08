General Motors отзывает почти 6 млн автомобилей

В марте 2021 года американская автомобильная компания General Motors планирует отозвать в США 5,9 млн автомобилей, передает InfoCar.ua со ссылкой на CarsWeek.

Как отмечает издание, причиной такого решения являются возможные проблемы с подушками безопасности Airbag от компании Takata.

По информации СМИ, под отзыв попадут следующие модели: Chevrolet Silverado 1500, 2500, и 3500; GMC Sierra 1500, 2500 и 3500; Cadillac Escalade EXT, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon и Yukon XL; Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Все эти машины были выпущены в период между 2007 и 2014 годами.

О проблемах с подушками безопасности Takata известно уже несколько лет. За это время из-за дефектных подушки безопасности, установленных на автомобилях 19 автопроизводителей, во всем мире погибли не менее 25 человек и еще 300 получили травмы.

При срабатывании этих подушек безопасности Airbag в людей могут попасть небольшие куски металла, которые могут нанести серьезные травмы.

Ранее компания General Motors несколько лет заверяла о том, что ее автомобили с подушками безопасности Takata не требуют отзыва.