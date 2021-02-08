Декларирование-2021. Расширен перечень расходов для получения налоговой скидки

Внесенными в 2020 году изменениями в Налоговый кодекс расширен перечень расходов с целью получения налоговой скидки.
Об этом сообщило Finance.ua Главное управление ГНС в г. Киеве.
К расходам налогоплательщика, понесенным в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19, включается сумма средств или стоимость товаров, добровольно перечисленные (переданные) как благотворительность соответствующим организациям и/или органам исполнительной власти, учреждениям здравоохранения и т.д.
Воспользоваться правом на налоговую скидку также могут плательщики, которые в течение 2020 года:
Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на налоговую скидку, такое право на следующие годы не переносится.
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