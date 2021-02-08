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Декларирование-2021. Расширен перечень расходов для получения налоговой скидки

Декларирование-2021. Расширен перечень расходов для получения налоговой скидки

Внесенными в 2020 году изменениями в Налоговый кодекс расширен перечень расходов с целью получения налоговой скидки.

Об этом сообщило Finance.ua Главное управление ГНС в г. Киеве.

К расходам налогоплательщика, понесенным в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19, включается сумма средств или стоимость товаров, добровольно перечисленные (переданные) как благотворительность соответствующим организациям и/или органам исполнительной власти, учреждениям здравоохранения и т.д.

Воспользоваться правом на налоговую скидку также могут плательщики, которые в течение 2020 года:

  • платили проценты по ипотечному кредиту;
  • перечисляли благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • платили деньги за обучение себя или своих детей;
  • страховали себя и свою семью;
  • платили деньги за переоборудование транспортного средства на альтернативные виды топлива;
  • оплачивали вспомогательные репродуктивные технологии и государственные услуги при усыновлении ребенка, в т.ч. государственную пошлину;
  • платили деньги на строительство (приобретение) доступного жилья, в том числе на погашение льготного ипотечного кредита;
  • платили деньги за аренду жилья граждане, имеющие статус внутренне перемещенного лица.

Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на налоговую скидку, такое право на следующие годы не переносится.

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По материалам Finance.UA
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