Ram Trucks представила экономичный внедорожник

Компания Ram Trucks, которая является подразделением Chrysler Group, представила новый внедорожник 2021 Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel.

Об этом сообщает портал CarBuzz.

На автобане автомобиль может проехать 53 км при заправке 4,55 л, в то время как в городе этот показатель равен лишь 37 км. При комбинации маршрута в городе и на автобане внедорожник проедет 42 км/4,55л.

В середине установлен 3-литровый двигатель V6 EcoDiesel с мощностью 260 лошадиных сил и крутящим моментом в 480 Нм.



Фото: CarBuzz

Масса тягача составляет 5700 кг. Сам автомобиль, рассчитанный на 4 пассажиров, доступен в двух цветах: светло-голубом и черном.

Отмечается, что стоимость базовой модели начинается от 42 240 долларов США. Продажи ожидаются уже весной этого года.



Фото: CarBuzz