В США осудили украинца за отмывание денег на миллионы долларов

В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, осужден гражданин Украины Александр Мусиенко.
Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.
Как отмечается, 38-летний выходец из Одессы приговорен к 87 месяцам тюремного заключения (более семи лет). Он также обязан выплатить более $98,7 тыс. компенсации.
Отмечается, что в период с 2009 по 2012 год Мусиенко сотрудничал с компьютерными хакерами из стран Восточной Европы для того, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний и отмыть похищенные деньги за рубежом.
В частности, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, которых он обманным путем нанял финансовыми помощниками и которые были уверены, что работают на законный бизнес, взломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемые украинцем.
Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году.
Весной 2019 года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко. В результате были обнаружены файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о третьих лицах.
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