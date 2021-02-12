Нафтогаз уплатил в январе налоги, которые составляют свыше 10% доходов бюджета

По оперативным данным, за январь 2021 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный и местные бюджеты свыше 7 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте компании.
Поступления от предприятий Группы Нафтогаз составили более 10% общих доходов государственного бюджета в январе 2021 года.
Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.
По результатам 2020 года совокупный размер налоговых и дивидендных платежей Группы в бюджеты всех уровней составил около 142 млрд грн.
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