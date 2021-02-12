Пандемия и туризм: как сократились авиаперелеты в ЕС

Чтобы предотвратить распространение пандемии COVID-19, страны по всему миру, и члены Евросоюза в частности, с начала 2020 года приняли ряд ограничительных мер. Это прежде всего привело к потерям в области воздушного транспорта, которые продолжились и в этом году – в январе падение составило 68%.
Данные о том, какие аэропорты в ЕС пострадали больше и в какой период, приводит Евростат.
“Первое воздействие (пандемии) было заметно в марте 2020 года, когда общее количество коммерческих рейсов (пассажиров, грузов и почты) в ЕС снизилось на 44% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. С введением ограничений из-за COVID-19 и изменениями в предпочтениях путешествий, наиболее существенное падение количества коммерческих рейсов было зафиксировано в апреле (-91% по сравнению с тем же месяцем 2019 года), мае (-90%) и июне (-84%)”, – сообщают аналитики.
По данным Евростата, в пиковые летние месяцы наблюдалось лишь частичное восстановление: падение достигло 64% в июле и 53% в августе, снижение наблюдалось в сентябре (-59%), октябре (-62%), ноябре (-68%), декабре (-67%).
В новом году признаков восстановления также не было: в январе 2021 года падение составило 68% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.
“Хотя степень влияния и путь к восстановлению варьируются в разных государствах-членах ЕС, наибольшее снижение количества коммерческих рейсов наблюдалось в апреле в 21 стране-члене ЕС, а в мае было зафиксировано наибольшее снижение в других 6 странах-членах ЕС”, – говорится в опубликованных данных.
В январе 2021 года наибольшее сокращение количества коммерческих рейсов было зафиксировано в основных европейских авиатранспортных узлах: аэропорта Мюнхен (-25 400 коммерческих рейсов по сравнению с январем 2020 года, -85%), Париж/Шарль де Голль (-23 500, -63% ), Амстердам/Схипхол (-23 100, -61%), Франкфурт-на-Майне (-23 100, -64%) и Мадрид/Барахас (-22 900, -70%).
Резкое снижение было также зарегистрировано в других крупных аэропортах ЕС, таких как Барселона/Эль-Прат (-17 700, -77%), Рим/Фьюмичино (-16 400, -78%), Вена/Швехат (-15 800, – 79%), Копенгаген/Каструп (-14 900, -79%) и Дюссельдорф (-12 800, -84%).
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