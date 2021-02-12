Новая версия Android Auto обзавелась полезными функциями

Компания Google продолжает улучшать Android Auto — фирменную программную оболочку для автомобилей. В очередном обновлении пользователи платформы получили возможность более гибкой кастомизации интерфейса, включая смену обоев, а также несколько других нововведений.

В обновлённой версии Android Auto можно выбрать фоновые изображения для интерфейса. Стоит отметить, что загрузка собственных снимков и использование их в качестве обоев не предусмотрена — картинки можно выбирать только из системной галереи.

Кроме того, в прошивке появилось добавление собственных ярлыков, которые должны упростить доступ к востребованным функциям во время вождения. С их помощью можно добавить действия, которые традиционно запускаются посредством голосовых команд. В настоящее время они ограничены функциями выбора контактов и списком навыков Google Assistant.

Google также предусмотрела гибкую настройку таких команд с возможностью автоматизации всего процесса и задействованием сложных сценариев, состоящих из нескольких шагов. Обновление, по заверению разработчиков, станет доступно в течение ближайших дней.