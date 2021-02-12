Из всех видов горючего подорожал только сжиженный газ — Госстат

С января 2020 года по январь 2021 года подешевели все виды моторного топлива, кроме сжиженного газа, который вырос в цене на 0,3%, до 12,67 грн за 1 л.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе 2021 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 24,52 грн за 1 л (на 4,9% меньше, чем в январе 2020 года); бензина А-95 – 25,66 грн за 1 л (на 4,6% меньше); дизельного топлива – 24,84 грн за 1 л (на 5,6% меньше). Сжиженный газ с января 2020 г. по январь 2021г. подорожал на 0,3%, до 12,67 грн за 1 л.

Напомним, потребительские цены в январе 2021 года против декабря 2020 года увеличились на 1,3%; по сравнению с январем 2020 года они выросли на 6,1%.