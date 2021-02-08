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Vivo запатентовала складной камерофон с перископической камерой и экраном на задней панели

Vivo запатентовала складной камерофон с перископической камерой и экраном на задней панели

В конце августа 2020 года компания Vivo Mobile Communications подала патент в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Ресурс Letsgodigital создал трёхмерную визуализацию.

Вся лицевая часть смартфона занята экраном, который огибает корпус снизу и продолжается, занимая около трети задней панели. Такое решение позволяет использовать основную камеру для селфи, выводя изображение на часть сложенного экрана.


Фото: Letsgodigital

Судя по эскизам, это настоящий камерофон, который получит пять датчиков изображения. Отдельно стоит отметить наличие перископического зум-объектива. Справа от системы камер находится удлинённая вспышка.

На верхней части смартфона находится углубление, в котором может располагаться кнопка включения или разъём USB-C. Вполне возможно, смартфон будет лишён отверстий и вырезов, тогда он будет заряжаться беспроводным способом. Кнопок на боковых частях смартфона не предусмотрено, вероятно, громкость будет регулироваться при помощи экрана.


Фото: Letsgodigital

По материалам iXBT.com
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