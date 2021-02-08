Трудовые книжки в е-формате и автоматическое назначение пенсии: плюсы и минусы закона

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит электронную трудовую книжку и дает возможность назначать пенсии автоматически с помощью системы электронного учета стажа.
Законопроект предусматривает:
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Авторы законопроекта о введении электронной трудовой книжки в пояснительной записке к документу приводят свои аргументы о необходимости такого новшества. Они убеждены, что реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек, что в перспективе создаст возможности для:
Сторонники е-варианта считают, что такой документ все упрощает, ведь не нужно постоянно иметь при себе бумажную книгу, которая может потеряться или порваться. Восстановить ее трудно.
Их оппоненты своим основным доводом считают то, что е-вариант может быть потерян в случае системного сбоя. И это небезосновательное опасение может перечеркнуть все преимущества и удобства е-формата.
Каковы государственные гарантии того, что данные не исчезнут:
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