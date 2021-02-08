Трудовые книжки в е-формате и автоматическое назначение пенсии: плюсы и минусы закона

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит электронную трудовую книжку и дает возможность назначать пенсии автоматически с помощью системы электронного учета стажа.

Законопроект предусматривает:

сканированные или оцифрованные копии бумажных трудовых книжек должны внести в Государственный реестр через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

предусмотрен переходный период в 5 лет, в течение которого должны оцифровать все трудовые книжки;

бумажные трудовые книжки будут действовать вместе с электронными в течение переходного периода;

перенос информации из бумажных трудовых книжек будут делать работники и работодатели с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;

после оцифровки работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись;

работодатель обязан вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении;

ввести возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию;

если лицо желает продолжить работать, размер его пенсии будет повышаться на 0,5−0,75%.

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Авторы законопроекта о введении электронной трудовой книжки в пояснительной записке к документу приводят свои аргументы о необходимости такого новшества. Они убеждены, что реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек, что в перспективе создаст возможности для:

уменьшения расходов работодателей на ведение бумажного документооборота;

упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников;

учета данных об образовании и квалификации работников для планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям;

устранения возможных рисков и негативных последствий потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Сторонники е-варианта считают, что такой документ все упрощает, ведь не нужно постоянно иметь при себе бумажную книгу, которая может потеряться или порваться. Восстановить ее трудно.

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Их оппоненты своим основным доводом считают то, что е-вариант может быть потерян в случае системного сбоя. И это небезосновательное опасение может перечеркнуть все преимущества и удобства е-формата.

Каковы государственные гарантии того, что данные не исчезнут:

таких гарантий в законе о е-трудовых нет. В конце концов, не всегда удается даже с бумажной трудовой восстановить определенный период трудовой деятельности, если предприятие или организация закрылись или обанкротилась.

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