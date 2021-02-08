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Трудовые книжки в е-формате и автоматическое назначение пенсии: плюсы и минусы закона

Трудовые книжки в е-формате и автоматическое назначение пенсии: плюсы и минусы закона

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит электронную трудовую книжку и дает возможность назначать пенсии автоматически с помощью системы электронного учета стажа.

Законопроект предусматривает:

  • сканированные или оцифрованные копии бумажных трудовых книжек должны внести в Государственный реестр через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • предусмотрен переходный период в 5 лет, в течение которого должны оцифровать все трудовые книжки;
  • бумажные трудовые книжки будут действовать вместе с электронными в течение переходного периода;
  • перенос информации из бумажных трудовых книжек будут делать работники и работодатели с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи;
  • после оцифровки работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись;
  • работодатель обязан вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении;
  • ввести возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию;
  • если лицо желает продолжить работать, размер его пенсии будет повышаться на 0,5−0,75%.

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Авторы законопроекта о введении электронной трудовой книжки в пояснительной записке к документу приводят свои аргументы о необходимости такого новшества. Они убеждены, что реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек, что в перспективе создаст возможности для:

  • уменьшения расходов работодателей на ведение бумажного документооборота;
  • упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников;
  • учета данных об образовании и квалификации работников для планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям;
  • устранения возможных рисков и негативных последствий потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Сторонники е-варианта считают, что такой документ все упрощает, ведь не нужно постоянно иметь при себе бумажную книгу, которая может потеряться или порваться. Восстановить ее трудно.

Их оппоненты своим основным доводом считают то, что е-вариант может быть потерян в случае системного сбоя. И это небезосновательное опасение может перечеркнуть все преимущества и удобства е-формата.

Каковы государственные гарантии того, что данные не исчезнут:

  • таких гарантий в законе о е-трудовых нет. В конце концов, не всегда удается даже с бумажной трудовой восстановить определенный период трудовой деятельности, если предприятие или организация закрылись или обанкротилась.

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По материалам Слово и Дело
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