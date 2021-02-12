В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

Стоимость продуктов в мире за месяц выросла на 4%. Это максимальный показатель с июля 2014 года.

Такие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обнародовал tsn.ua.

Отмечается, что больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно.

За год мировые цены на кукурузу увеличились на 42% и достигли семилетнего максимума. Объемы производства этой культуры оказались меньше прогнозируемых, что привело к резкому и существенному подорожанию.

Стремительный рост цен в мире влечет за собой существенное повышение стоимости продуктов и в Украине. С начала этого года больше всего подорожали яйца, овощи, сахар и масло.