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В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

В мире повышаются цены на продукты: что подорожало больше всего

Стоимость продуктов в мире за месяц выросла на 4%. Это максимальный показатель с июля 2014 года.

Такие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обнародовал tsn.ua.

Отмечается, что больше всего подорожали растительные масла, сахар и зерно.

За год мировые цены на кукурузу увеличились на 42% и достигли семилетнего максимума. Объемы производства этой культуры оказались меньше прогнозируемых, что привело к резкому и существенному подорожанию.

Стремительный рост цен в мире влечет за собой существенное повышение стоимости продуктов и в Украине. С начала этого года больше всего подорожали яйца, овощи, сахар и масло.

По материалам ТСН
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