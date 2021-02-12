В 2020 году «Укрспирт» уплатил рекордную сумму налогов за всю историю своей работы

ГП «Укрспирт» в 2020 году перевыполнило годовой финплан и получило чистую прибыль в 32,2 млн грн, а также уплатило рекордную за всю историю работы «Укрспирта» сумму налогов — 543,3 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook и.о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун.

По его словам, в 2020-м впервые за 10 лет существования «Укрспирт» увеличил объемы производства спирта (6380 тыс дал спирта против 6060 тыс дал в 2019-м).

Также он напомнил, что Фонд госимущества объявил результаты 17 приватизационных аукционов объектов ГП «Укрспирт» — это 40% мощностей предприятия.

«Конечно, были и другие факторы, которые повлияли на работу и финансовые результаты. Среди них — драматичное повышение цены на сырье (60%), что уменьшило рентабельность, а также постепенное погашение кредиторской задолженности поставщикам (42 млн)», — добавил Блескун.



Инфографика: Укрспирт