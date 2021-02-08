Еще две компании получили лицензии на проведение азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала две лицензии на проведение азартных игр.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Официальное разрешение получили международная букмекерская компания Parimatc и разработчик программного обеспечения GameDev.

Компании получили лицензии на проведение «азартных игр казино в сети интернет».

Напомним, что в январе Комиссия по азартным играм в Украине отклонила все заявки на лицензии. Заявки были поданы с неверно оформленными документами.