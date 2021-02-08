Венгрия начнет выдавать свидетельства о COVID-вакцинации

Правительство Венгрии приняло решение ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса. Его будут выдавать тем, кто привился от COVID-19, или переболел.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Hungary Today.
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По его словам, сертификат будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации.
Также COVID-свидетельство будут выдавать людям, которые переболели вирусом. В нем будут указывать дату выписки из больницы, или первого отрицательного теста, или же 10-й день после первого положительного теста, если не было повторного.
“Мы надеемся, что этот документ поможет нам поскорее вернуться к нормальной жизни”, – отметил гуйяш.
При этом он отметил, что пока в правительстве не решили, какие потенциальные исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели.
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