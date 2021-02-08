Когда налоговая узнает всю правду о заграничных счетах украинцев

Как работает обмен налоговой информацией в мире и присоединится ли в 2021 году к этой системе Украина?

Об этом рассказала менеджер налогово-юридического департамента компании Делойт в Украине Светлана Тутовская.

Чтобы понять, как глобальные налоговые процессы влияют и будут влиять на разработку Украиной национальных «налоговых решений», важно разобраться в истории таких процессов и в правовых механизмах обмена налоговой информацией.

Международное регулирование обмена налоговой информацией начало развиваться задолго до имплементации государствами-участниками стандарта CRS. Поскольку такой обмен первоначально производился только по принципу взаимности, основанием для него выступали многосторонние и двусторонние соглашения, которые можно классифицировать следующим образом.

Двусторонние соглашения:

договоры об избежании двойного налогообложения (Double Tax Treaty);

договоры об обмене налоговой информацией (Tax Information Exchange Agreement);

договоры о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства;

договоры о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Что предусматривает стандарт автоматического обмена налоговой информацией. CRS обязывает банки, другие финансовые учреждения (кредитные союзы, микрофинансовые организации, инвестиционные структуры, некоторые виды страховых компаний, брокеров, депозитариев ценных бумаг) передавать налоговым органам следующую информацию:

о счетах физических лиц стран-участниц, если владелец счета является налоговым резидентом юрисдикции, из которой производится автоматический обмен информацией — так называемые подотчетные лица (Reportable Person);

о счетах компаний, фондов, трастов, если компания контролируется одним или несколькими подотчетными лицами или оперирует доходами из пассивных источников (роялти, дивиденды, проценты) или контролируется так называемой пассивной нефинансовой структурой (Passive Non-Financial Entity).

Касательно физического лица: подробности о владельце счета (полное имя, адрес проживания, юрисдикция налоговой резидентности, налоговый номер, дата и место рождения), номер и валюта счета, поступления за отчетный период и остаток на счете на конец отчетного периода, подробная информация о финансовом учреждении, в котором открыт счет.

Касательно юридического лица: название компании, адрес налоговой резидентности, налоговый номер, а также финансовая информация (номер и валюта счета, текущий баланс, полученная выручка от коммерческой деятельности, подробная информация о финансовом учреждении, в котором открыт счет), данные о контролирующем лице компании (полное имя, адрес проживания, юрисдикция налоговой резидентности, налоговый номер, дата и место рождения), а также его счет, если более 50% дохода компании составляет пассивный доход.

При этом в указанный перечень не включаются сведения об источнике происхождения средств, однако их можно получить по дополнительному запросу.

Кроме этого, каждая юрисдикция имеет право предоставить банку возможность не проводить процедуры due diligence по счетам клиентов с агрегированным балансом менее 250 тыс. долларов США на конец года.

Важно понимать, что главным индикатором для обмена налоговой информацией является именно резидентность подотчетного лица, а не его гражданство (для физических лиц), и именно от этого зависит то, куда дальше будет направлена ​​собранная информация.