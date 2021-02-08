А-Банк выступил генеральным партнером футбольного клуба «Динамо» Киев

11.02.2021 года А-Банк стал новым генеральным партнером ФК «Динамо» Киев.
Уже 13.02.2021 года игроки ФК «Динамо» Киев выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.
«Футбольный клуб «Динамо» Киев – это один из ярких представителей нашей страны в мире футбола, клуб с большой историей побед. Для нас большая честь выступить генеральным партнером футбольного клуба «Динамо» Киев и сделать свой вклад в развитие украинского футбола», – говорит председатель правления А-Банка Юрий Кандауров.
«Перед киевским «Динамо» всегда ставились высокие задачи – уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому. Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам», – отмечает президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис.
Стороны уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным как для «Динамо» Киев, так и для А-Банка. Банк рассчитывает увидеть в рядах своих клиентов всех болельщиков футбола и просто ценителей актуальных финтех-решений.
Об А-Банке
А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1600000 клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.
За новостями А-Банка следите на официальных страницах Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.
О «Динамо» Киев
Футбольный клуб «Динамо» Киев является признанным в мире лидером украинского футбола. Команда имеет уникальную историю побед и футбольных рекордов, многие из которых уже никому не удастся превзойти. Киевское «Динамо» – единственная команда на постсоветском пространстве, которая всегда боролась за высшие награды и никогда не теряла своего места в элите. Сегодня «Динамо» выступает сразу в трех турнирах, по итогам которых имеет возможность уже весной в очередной раз пополнить коллекцию своих титулов и трофеев. Воспитанники «Динамо» трижды становились обладателями «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы. Футболисты «Динамо» всегда были и есть сегодня основой национальной сборной Украины. И главные победы у «Динамо» еще впереди!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рекордное потребление электроэнергии за шесть летВчера, 05:26 - 2309 12
Сергей Блажевич: зачем Украине Бюро экономической безопасностиВчера, 11:35 - 508 9
Киев готовит апелляцию относительно отмены переименования проспекта Степана БандерыВчера, 16:32 - 525 6
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 1422 4
Владельцы еврономеров собираются на новую акцию протестаВчера, 14:17 - 676 3
Единый реестр должников: кто в черном списке и что грозит неплательщикамВчера, 17:03 - 18922 2
В Минфине рассказали, что будет в Украине с курсом доллараВчера, 16:00 - 3123 2
Mastercard вводит платежи в криптовалютахВчера, 10:05 - 2009
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 1422 4
Решение Верховного суда: как судить арендаторов за кражу у владельцев жильяВчера, 10:22 - 1311
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 546
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 373
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 763 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1611
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1321