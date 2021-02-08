А-Банк выступил генеральным партнером футбольного клуба «Динамо» Киев

11.02.2021 года А-Банк стал новым генеральным партнером ФК «Динамо» Киев.

Уже 13.02.2021 года игроки ФК «Динамо» Киев выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.

«Футбольный клуб «Динамо» Киев – это один из ярких представителей нашей страны в мире футбола, клуб с большой историей побед. Для нас большая честь выступить генеральным партнером футбольного клуба «Динамо» Киев и сделать свой вклад в развитие украинского футбола», – говорит председатель правления А-Банка Юрий Кандауров.

«Перед киевским «Динамо» всегда ставились высокие задачи – уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому. Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам», – отмечает президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис.

Стороны уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным как для «Динамо» Киев, так и для А-Банка. Банк рассчитывает увидеть в рядах своих клиентов всех болельщиков футбола и просто ценителей актуальных финтех-решений.

Об А-Банке

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1600000 клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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О «Динамо» Киев

Футбольный клуб «Динамо» Киев является признанным в мире лидером украинского футбола. Команда имеет уникальную историю побед и футбольных рекордов, многие из которых уже никому не удастся превзойти. Киевское «Динамо» – единственная команда на постсоветском пространстве, которая всегда боролась за высшие награды и никогда не теряла своего места в элите. Сегодня «Динамо» выступает сразу в трех турнирах, по итогам которых имеет возможность уже весной в очередной раз пополнить коллекцию своих титулов и трофеев. Воспитанники «Динамо» трижды становились обладателями «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы. Футболисты «Динамо» всегда были и есть сегодня основой национальной сборной Украины. И главные победы у «Динамо» еще впереди!