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В каких областях Украины лучше всего и хуже всего платят за коммуналку

В каких областях Украины лучше всего и хуже всего платят за коммуналку

Украинцы уплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги в декабре 2020 года. Это платежи в 20,3 млрд грн. А по итогам 2020 года коммунальным службам недоплатили 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть за год долги за коммуналку увеличились на 15,5%.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Лучшие и худшие плательщики за коммуналку среди регионов:

  • самый высокий уровень оплат в Черновицкой области — 86,5%, самый низкий в Луганской — 63,1%;
  • лучше всего платят за газ и на Буковине — 85,9%, хуже всего — в Одесской области — 52,7%;
  • самый высокий процент оплаты счетов за отопление на Волыни — 87,6%, самый низкий — в Херсонской области — 34,2%;
  • за холодную воду лучше всего платят в Черновицкой области — 111,5% от выставленных счетов, то есть погашают накопленные долги. А хуже всего — в Волынской — 86,6%;
  • за обслуживание домов в лидерах по оплате Закарпатье — 117,1%, в аутсайдерах Луганская область — 94,5%;
  • за вывоз мусора лучше всего рассчитываются жители Житомирской области, хуже всего — жители Днепропетровской области — 92,1%;
  • по оплате за электроэнергию лучше всех снова буковинцы — 97,6% оплаты, хуже всех — запорожцы — 84,4%.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

Справка Finance.ua:

  • Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.
  • Проблема высоких цен на коммунальные услуги характерна не только для Украины, но и для других стран Восточной Европы.

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По материалам Сегодня
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