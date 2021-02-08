В каких областях Украины лучше всего и хуже всего платят за коммуналку

Украинцы уплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги в декабре 2020 года. Это платежи в 20,3 млрд грн. А по итогам 2020 года коммунальным службам недоплатили 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть за год долги за коммуналку увеличились на 15,5%.
Об этом пишет сайт «Сегодня».
Лучшие и худшие плательщики за коммуналку среди регионов:
Напомним, премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.
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