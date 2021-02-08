В каких областях Украины лучше всего и хуже всего платят за коммуналку

Украинцы уплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги в декабре 2020 года. Это платежи в 20,3 млрд грн. А по итогам 2020 года коммунальным службам недоплатили 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть за год долги за коммуналку увеличились на 15,5%.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Лучшие и худшие плательщики за коммуналку среди регионов:

самый высокий уровень оплат в Черновицкой области — 86,5%, самый низкий в Луганской — 63,1%;

лучше всего платят за газ и на Буковине — 85,9%, хуже всего — в Одесской области — 52,7%;

самый высокий процент оплаты счетов за отопление на Волыни — 87,6%, самый низкий — в Херсонской области — 34,2%;

за холодную воду лучше всего платят в Черновицкой области — 111,5% от выставленных счетов, то есть погашают накопленные долги. А хуже всего — в Волынской — 86,6%;

за обслуживание домов в лидерах по оплате Закарпатье — 117,1%, в аутсайдерах Луганская область — 94,5%;

за вывоз мусора лучше всего рассчитываются жители Житомирской области, хуже всего — жители Днепропетровской области — 92,1%;

по оплате за электроэнергию лучше всех снова буковинцы — 97,6% оплаты, хуже всех — запорожцы — 84,4%.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь.

Справка Finance.ua:

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.