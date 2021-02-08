Махинации с криптовалютой: украинка украла Bitcoin на 3 млн гривен

В Киеве женщина обманным путем завладела виртуальными активами на сумму почти 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса гепрокурора.

«Подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. Так, злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов», — говорится в сообщении.

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В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемым дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов, переданных на управление.

Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов.

Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки. Общая сумма причиненного ущерба составляет 111 тыс. долларов, что по курсу НБУ составляло около 3 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.