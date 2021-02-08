0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 343 0

Махинации с криптовалютой: украинка украла Bitcoin на 3 млн гривен

Махинации с криптовалютой: украинка украла Bitcoin на 3 млн гривен

В Киеве женщина обманным путем завладела виртуальными активами на сумму почти 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса гепрокурора.

«Подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. Так, злоумышленница ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов», — говорится в сообщении.

Читайте также: Европол: 10 хакеров арестованы за кражу криптовалют на 100 млн долларов в знаменитостей

В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемым дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов, переданных на управление.

Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов.

Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки. Общая сумма причиненного ущерба составляет 111 тыс. долларов, что по курсу НБУ составляло около 3 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.