Витренко сказал, за счет чего Украина пополняет дефицит угля

Дефицит угля, который сложился на складах ТЭС в текущем отопительном периоде, Украина на сегодня заполняет за счет собственной добычи, а также — закупок угля в Казахстане.

Об этом во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией заявил и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Сейчас пополняются запасы украинским углем. ДТЭК добывает уголь, есть государственные шахты, они вовсю работают. Есть также поставки угля из Казахстана. Украинский уголь плюс казахстанский уголь», — отметил Витренко.

По данным «Укрэнерго», запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимого уровня и составляют 384,4 тысячи тонн.

В компании отмечают, что «ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической». На конец прошлой недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18% (-52,9 тыс. тонн), тогда как антрацитового практически не изменились (+0,5 тыс. тонн).

С начала ноября 2020 года запасы уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн. Из них газового угля — уменьшились в 8,9 раза до 240 тыс тонн, антрацитового — в 2,5 раза до 144,4 тыс. тонн.

Для балансировки энергосистемы энергоблока теплоэлектростанции ПАО «Центрэнерго» работают на газе, также осуществляется импорт «электроэнергии в ОЭС Украины, которым частично компенсируется дефицит генерирующих мощностей на ТЭС и АЭС».