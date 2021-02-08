Минюст назвал регионы-лидеры по количеству операций с недвижимостью

Число сделок с жилой недвижимостью за 2020 год в Украине составило более 486 тысяч, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.
Об этом говорится в отчете Минюста о работе нотариусов в прошлом году.
В сообщении отмечается, что государственными и частными нотариусами за 2020 год оформлено более 317 тысяч договоров купли-продажи квартир и домов, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году.
Оформлено также:
Договоров ипотеки в 2020 году оформлено 22 тысячи штук.
Согласно отчетам главных региональных отделений юстиции в областях, лидером рынка недвижимости в 2020 году был Киев – более 79 тысяч транзакций, это на 4,5% больше, чем в 2019 году. В Днепропетровской области оформлено 45,5 тысячи транзакций (- 4,8%), в Харьковской – 42 тысячи (+ 6,5%), во Львовской – 31 тысяча (- 3,1%), в Одесской – 29 тысяч транзакций (- 0,7%). Меньше всего транзакций выполнено в Луганской области – 6 тысяч (- 2,7%).
По оценке компании «Олимп-Консалтинг», финансовая емкость жилой недвижимости в 2020 году составляла 375,04 млрд грн. В частности, за 2020 год в Украине произошла смена владельцев в 2,8% жилых квартир и домов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Майнинг Bitcoin требует больше электроэнергии, чем вся АргентинаВчера, 06:47 - 1425 17
В Украине рекордное потребление электроэнергии за шесть летВчера, 05:26 - 2155 11
МВД хочет ужесточить ответственность за «пьяное» вождениеВчера, 09:02 - 1549 10
Сергей Блажевич: зачем Украине Бюро экономической безопасностиВчера, 11:35 - 433 8
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 1080 4
Единый реестр должников: кто в черном списке и что грозит неплательщикамВчера, 17:03 - 17462 2
В Минфине рассказали, что будет в Украине с курсом доллараВчера, 16:00 - 2990 2
Mastercard вводит платежи в криптовалютахВчера, 10:05 - 1947
МВД хочет ужесточить ответственность за «пьяное» вождениеВчера, 09:02 - 1549 10
Решение Верховного суда: как судить арендаторов за кражу у владельцев жильяВчера, 10:22 - 1277
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 537
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 371
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 760 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1598
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1318