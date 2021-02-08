Минюст назвал регионы-лидеры по количеству операций с недвижимостью

Число сделок с жилой недвижимостью за 2020 год в Украине составило более 486 тысяч, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в отчете Минюста о работе нотариусов в прошлом году.

В сообщении отмечается, что государственными и частными нотариусами за 2020 год оформлено более 317 тысяч договоров купли-продажи квартир и домов, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году.

Оформлено также:

2 тыс. договоров мены (на 21,9% меньше);

118,3 тыс. договоров дарения (на 2,5% больше);

2,1 тыс. договоров пожизненного содержания (+9,9%);

141 договор пожертвования; 25,5 тыс. других договоров отчуждения.

Договоров ипотеки в 2020 году оформлено 22 тысячи штук.

Согласно отчетам главных региональных отделений юстиции в областях, лидером рынка недвижимости в 2020 году был Киев – более 79 тысяч транзакций, это на 4,5% больше, чем в 2019 году. В Днепропетровской области оформлено 45,5 тысячи транзакций (- 4,8%), в Харьковской – 42 тысячи (+ 6,5%), во Львовской – 31 тысяча (- 3,1%), в Одесской – 29 тысяч транзакций (- 0,7%). Меньше всего транзакций выполнено в Луганской области – 6 тысяч (- 2,7%).

По оценке компании «Олимп-Консалтинг», финансовая емкость жилой недвижимости в 2020 году составляла 375,04 млрд грн. В частности, за 2020 год в Украине произошла смена владельцев в 2,8% жилых квартир и домов.