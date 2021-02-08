VW вместе с Microsoft будут заниматься ускорением разработки технологий автоматизированного вождения

Концерн Volkswagen объявил об объединении усилий с Microsoft с целью ускорения разработки решений для автоматизированного вождения.

Как сообщает Bloomberg, новое подразделение программного обеспечения VW вместе с Microsoft создаст облачную платформу, которая поможет упростить процессы разработки и позволит быстрее интегрировать технологии в свой автопарк.

«В рамках преобразования Volkswagen Group в поставщика цифровой мобильности мы постоянно стремимся к повышению эффективности разработки программного обеспечения», – сказал Дирк Хильгенберг, глава Car.Software Organization, входящей в состав концерна.

Благодаря облачной платформе Car.Software упростит процессы разработки в Microsoft Azure и сможет использовать свои вычислительные ресурсы и возможности обработки данных для еще более быстрой работы систем автоматизированного вождения. Первые тестовые парки с подключением к “универсальному облаку” появятся уже в нынешнем году, а серийное развертывание системы ожидается в 2022 году.

VW планирует инвестировать около 20 млрд евро в цифровые операции к 2025 году и планирует увеличить долю программного обеспечения, разрабатываемого в компании, до 60% с нынешних 10%.

Впервые VW подписал соглашение с Microsoft в 2018 году на предоставление услуг облачных вычислений для новых моделей концерна.