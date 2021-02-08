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Парцхаладзе: удобные условия ипотечного кредитования позволят увеличить объемы строительства

Парцхаладзе: удобные условия ипотечного кредитования позволят увеличить объемы строительства

Правительство приняло постановление о компенсации ипотечных кредитов для заемщиков на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости.

Об этом сообщил в колонке Finance.ua президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Кто же компенсирует процентную ставку. Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию до 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, имея целью удешевление их стоимости.

Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в гривне в уполномоченном банке.

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Предметом ипотеки является:

  • зарегистрированное недвижимое имущество – квартира в жилом многоквартирном доме, индивидуальные жилые дома, принятые в эксплуатацию в текущем году или не ранее чем в течение трех лет, предшествующих текущему;
  • имущественные права на квартиру в объекте незавершенного строительства и/или индивидуальный жилой дом, которые приобретаются или строительство которых инвестируется заемщиком.

Что требуется, чтобы получить компенсацию? Про основные критерии читайте по ссылке.

По материалам Finance.UA
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