Парцхаладзе: удобные условия ипотечного кредитования позволят увеличить объемы строительства

Правительство приняло постановление о компенсации ипотечных кредитов для заемщиков на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости.
Об этом сообщил в колонке Finance.ua президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.
Кто же компенсирует процентную ставку. Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию до 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщикам на приобретение жилья, имея целью удешевление их стоимости.
Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в гривне в уполномоченном банке.
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Предметом ипотеки является:
Что требуется, чтобы получить компенсацию? Про основные критерии читайте по ссылке.
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