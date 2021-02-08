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Лев Парцхаладзе: ипотека и ипотечная компенсация. Чего ожидать?

Лев Парцхаладзе: ипотека и ипотечная компенсация. Чего ожидать?

Увеличить объемы строительства уже в ближайшие 2−3 года возможно — путем создания удобных условий ипотечного кредитования для граждан.

Имеем несколько сценариев их внедрения — это и ипотека, и ипотечная компенсация. В этой колонке я расскажу, чего ожидать строительному рынку и гражданам.

Еще в прошлом году Президент Украины подчеркнул, что ставка по ипотечным кредитам должна снизиться до 10% годовых. А уже две недели назад Правительство приняло постановление о компенсации ипотечных кредитов для заемщиков на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости.

Разберемся в новом постановлении.

Кто же компенсирует процентную ставку?

Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию до 7% годовых по ипотечным кредитам, которые предоставляются заемщиками на приобретение жилья, имея целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в гривне в уполномоченном банке.

Предметом ипотеки является:

  • зарегистрированное недвижимое имущество — квартира в жилом многоквартирном доме, индивидуальные жилые дома, принятые в эксплуатацию в текущем году или не ранее чем в течение трех лет, предшествующих текущему;
  • имущественные права на квартиру в объекте незавершенного строительства и/или индивидуальный жилой дом, которые приобретаются или строительство которых инвестируется заемщиком.

Чтобы получить компенсацию необходимо:

1). Быть гражданами Украины, которые нуждаются в улучшении жилищных условий:
— состоят на квартирном учете;
— зарегистрированы с жилой площадью, не превышающей 13,65 кв. метра на одного члена семьи;
— проживают в общежитии, что подтверждается справкой о составе семьи;
— жители аварийных и ветхих домов;
— молодые семьи;
— внутренне перемещенные лица;
— научно-педагогические сотрудники;
— медицинские работники;
— работники бюджетной сферы.

2). Иметь доход, который предоставляет возможность осуществлять платежи по погашению и обслуживанию, но размер среднемесячного денежного дохода заемщика и каждого из членов его семьи за последние 6 месяцев не должен превышать пятикратного размера средней месячной заработной платы.

Например: 76 тыс. грн в Киеве, 63 тыс. грн во Львове, 65,5 тыс. грн в Одессе, 47, 2 тыс. грн в Харькове.

3). Возраст заемщика на дату окончания срока ипотечного кредита не должен превышать 70 лет (включительно).

4). Не осуществлять продажу собственной жилой недвижимости в течение последних 5 лет.

Особенности компенсации ипотечного кредита:

  • компенсация процентов с целью снижения расходов на уплату базовой процентной ставки до уровня 7% годовых;
  • срок кредита — до 240 месяцев (или до 20 лет);
  • первый взнос составляет 15% стоимости ипотеки;
  • ограничение кредита максимальной суммой 2 млн грн;
  • нормативная площадь — 50 кв. м общей площади жилья на отдельного гражданина или семью из двух человек и на каждого следующего члена семьи — 20 кв. м.

Реализация постановления в настоящее время не предусматривает дополнительных расходов государственного бюджета Украины, кроме уже предусмотренного в 2021 году финансирования программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства» в объеме 2 млрд гривен.

По этому поводу возникает несколько соображений!

— Интересно, сколько из этих средств уйдет именно на удешевление ипотечных кредитов? Пока же это не понятно.

— Учитывая дефицит госбюджета Украины на 2021, станет ли реальной работа данного механизма?

— Отдельную строку в постановлении занимают коммерческие банки. Насколько им подходит именно этот инструмент? Ведь программа доступных кредитов 5−7-9 не оправдала ожиданий банков и бизнеса.

— Какова же теперь роль недавно созданной, по аналогу американской практики, компании «Укрфинжилье»? Ведь именно она была создана для внедрения механизма доступной ипотеки под 7% годовых на 20−25 лет.

— Поверят ли в новый механизм строительный бизнес и граждане?

Попробуем найти нужные ответы и правильные решения уже 18 марта на Втором Ипотечном Форуме вместе с представителями украинских властей, банковского сектора, бизнеса и международными экспертами.

Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины

По материалам Finance.UA
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