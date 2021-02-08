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«Энергоатом» за три квартала 2020 года получил 5,3 млрд грн убытка

«Энергоатом» за три квартала 2020 года получил 5,3 млрд грн убытка

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в январе-сентябре 2020 года получила чистый убыток в размере 5,32 млрд грн против 4,25 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета о финансовых результатах госкомпании за соответствующий период.

Финрезультат до налогообложения составил 6,45 млрд грн убытка при 5,27 млрд грн прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Чистый доход «Энергоатома» от реализации продукции в отчетный период вырос на 4,7% до 36,42 млрд грн. Валовая прибыль выросла на 7% до 8,65 млрд грн.

Отрицательный результат от операционной деятельности НАЭК составил 3,34 млрд грн (против прибыли в 8,32 млрд грн в январе-сентябре 2019 года). При этом операционные затраты компании выросли в 3,3 раза до 11,06 млрд грн.

«На сегодня для компании сложилась довольно критическая ситуация в связи со значительным наращиванием дебиторской задолженности основных покупателей, в том числе ГП „Гарантированный покупатель“ (реализация электрической энергии во исполнение специальных обязанностей), ПАО НЭК „Укрэнерго“ (реализация электрической энергии с целью урегулирования небалансов и на балансирующем рынке), при отсутствии эффективных механизмов решения вопроса погашения задолженности», — отмечается также в комментарии к отчету.

По материалам Дело
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