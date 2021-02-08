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Компания Facebook начала разработку конкурента голосового чата Clubhouse

Компания Facebook начала разработку конкурента голосового чата Clubhouse

Американский IT-гигант Facebook начал разработку аналога голосового чата Clubhouse, который стремительно набрал популярность в начале 2021 года.

Об этом сообщают источники авторитетного издания The New York Times.

Указано, что накануне глава Facebook Марк Цукерберг зарегистрировался в Clubhouse и присоединился к аудиочату, посвященному виртуальной реальности.

После этого руководство компании поручило сотрудникам создать аналогичный продукт. По словам источников, он находится на ранних стадиях разработки.

Известно, что ранее Facebook уже внедрял сервисы, которые похожи на разработки конкурентов. Так, в 2016 году в Instagram появились Stories, которые перед этим являлись особенностью соцсети Snapchat, а в 2020 году — функция Reels, клонирующая принцип коротких видео TikTok.

Кроме этого, вместе с ростом популярности Zoom в период пандемии, Facebook запустил возможность групповых видеозвонков.

В свою очередь представители Clubhouse слухи о создании аналогичного продукта Facebook не прокомментировали.

По материалам Дело
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