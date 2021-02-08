Данилишин объяснил, что мешает решить проблему неработающих кредитов

Урегулированию проблемы неработающих кредитов (NPL) в украинских банках мешает отсутствие в Украине эффективного рынка проблемной задолженности.

Об этом написал председатель совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке.

«Препятствием для ускорения урегулирования неработающих кредитов украинскими банками является отсутствие в Украине эффективного рынка проблемной задолженности. В результате — наиболее распространенным инструментом урегулирования NPL остается их списание за счет резервов (прежде всего, государственными банками)», — написал Данилишин.

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Он напомнил, что за 2020 год объем неработающих кредитов в банковской системе снизился на 100,5 млрд грн. Это позволило снизить долю проблемных активов в активах банков до 41%, которая, хотя и остается высокой среди стран Европы, но стала почти на треть меньше своего максимального значения в 2017 году (58%).

Самый высокий объем проблемной задолженности продолжает сохраняться на балансах государственных банков (310,2 млрд грн или 57,4% от кредитного портфеля). Объем неработающих кредитов банков с иностранным капиталом и частным украинским капиталом составляет 95,9 и 24,0 млрд грн соответственно.

«Учитывая действие временных мер Национального банка по смягчению требований к оценке банками рисков по активным операциям, текущие данные могут не в полной мере отражать реальное состояние качества кредитных портфелей банков. Поэтому, по моему мнению, Национальный банк будет постепенно и осторожно пересматривать соответствующие нормативно-правовые акты по банковскому регулированию, чтобы сохранить устойчивость банковского сектора к последствиям коронакризиса», — отметил Данилишин.

По его словам, объем работающих кредитов банков восстановился лишь до уровня начала 2019 года. Так, объем работающих кредитов банковского сектора вырос в 2020 году на 9,2% или на 52,4 млрд грн, в том числе корпоративных кредитов — на 8,5% или на 33,1 млрд грн. Объемы работающих кредитов физическим лицам выросли в 2020 году на 6,4% или на 9,0 млрд грн.

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