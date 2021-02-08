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В Газпроме назвали срок запуска Северного потока-2

В Газпроме назвали срок запуска Северного потока-2

Российский газопровод Северный поток-2 могут ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий Газпрома Владимира Вавилова на межотраслевом мероприятии Использования научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли.

В настоящее время оператор проекта строительства газопровода Nord Stream 2 прокладывает участок СП-2 в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

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До настоящего времени из 2 460 км газопровода проложено более 2300 км. Осталось проложить около 120 км в водах Дании и более 28 км – в водах Германии.

Напомним, что РФ намерена достроить Северный поток-2, несмотря на санкции.

По материалам Корреспондент.net
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