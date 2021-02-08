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Киев готовит апелляцию относительно отмены переименования проспекта Степана Бандеры

Киев готовит апелляцию относительно отмены переименования проспекта Степана Бандеры

Городская власть готовит апелляционную жалобу в отношении решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Решением Окружного административного суда города Киева № 826/17079/16 от 28 января 2021 года по иску от 05 ноября 2016 года общественного союза «Общественный контроль и порядок» без участия представителей Киевского городского совета было отменено решение Киевсовета № 559/559 от 07.07.2016 о переименование следующих улиц, проспекта и переулков:

  • улицы Баумана в улицу Януша Корчака;
  • улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова;
  • улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
  • переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцала;
  • проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

Как отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Напомним, что постановлением Шестого апелляционного административного суда № 826/11910/16 установлено, что переименование вышеупомянутых улиц, переулков и проспекта проведено в порядке, определенном законодательством Украины.

На сегодня решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.

По материалам Finance.UA
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