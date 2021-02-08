Кредиты "5-7-9" смогли получить только 13% бизнесменов, подавших заявки

С начала действия программы «Доступные кредиты 5−7-9%» банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тысячи заявок от предпринимателей на общую сумму 80,9 миллиарда гривен.
Об этом заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, передает пресс-служба Минфина.
По итогам их рассмотрения было подписано 8,63 тысячи кредитных договоров на 20,2 миллиарда гривен.
За последнюю неделю подписано 200 кредитных договоров на сумму 523,1 млн грн.
По состоянию на начало февраля в рамках реализации программы «Доступные кредиты 5−7-9%» Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничают с 25 банками.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов «5−7-9%» и расширении доступа к ней в условиях карантина. Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро-, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектов предпринимательства независимо от сферы их деятельности.
Принятое правительственное решение вводит следующие изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5−7-9%»:
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