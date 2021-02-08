Кредиты "5-7-9" смогли получить только 13% бизнесменов, подавших заявки

С начала действия программы «Доступные кредиты 5−7-9%» банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тысячи заявок от предпринимателей на общую сумму 80,9 миллиарда гривен.

Об этом заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, передает пресс-служба Минфина.

По итогам их рассмотрения было подписано 8,63 тысячи кредитных договоров на 20,2 миллиарда гривен.

За последнюю неделю подписано 200 кредитных договоров на сумму 523,1 млн грн.

По состоянию на начало февраля в рамках реализации программы «Доступные кредиты 5−7-9%» Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничают с 25 банками.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов «5−7-9%» и расширении доступа к ней в условиях карантина. Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро-, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектов предпринимательства независимо от сферы их деятельности.

Справка Finance.ua:

Принятое правительственное решение вводит следующие изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5−7-9%»:

программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро;

либерализируются условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет;

отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первый взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов);

смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранения фонда оплаты труда — уменьшение до 50%, численности персонала — до 50% (по состоянию на 1 марта 2020 года);

для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования;

устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31.03.2021;

урегулирован вопрос возможности совмещения государственной поддержки по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

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