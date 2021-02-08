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ЕС снизил прогноз экономического роста еврозоны в 2021 году

ЕС снизил прогноз экономического роста еврозоны в 2021 году

Экономика еврозоны в 2021 году восстановится от коронавирусного падения меньше, чем ожидалось ранее.

Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Комиссия прогнозирует, что экономический рост в 19 странах еврозоны составит 3,8% в этом году и столько же в 2022 году, в то время как спад в 2020 году составил 6,8%.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия прогнозировала рост в 2021 году в еврозоне на уровне 4,2% и в 2022 году на уровне 3,0% против рецессии 7,8% в 2020 году.

“Ближайшие перспективы европейской экономики выглядят слабее, чем ожидалось осенью прошлого года, поскольку пандемия усилила власть на континенте”, – отметил исполнительный орган ЕС в промежуточном экономическом прогнозе.

“Ожидается, что европейская экономика закончит 2020 год и слабо начнет новый год. Однако в конце тоннеля сейчас появился свет. Поскольку кампании вакцинации набирают обороты и давление на системы здравоохранения уменьшается, ограничительные меры будут постепенно ослабляться”, заявили в Еврокомиссии.

Пока локдауны все еще существуют, экономика еврозоны вновь сократится в первом квартале 2021 года после сокращения в последние три месяца 2020 года.

Во Франции и Испании будут наблюдаться самые высокие темпы роста в этом году – 5,5% и 5,6% соответственно – это после самых глубоких сокращений прошлого года. Они продолжат оставаться одними из стран с самым высоким ростом также в 2022 году.

“Эти прогнозы подвержены значительной неопределенности и повышенным рискам, в основном связанным с эволюцией пандемии и успехом кампаний вакцинации”, – отметили в Еврокомиссии.

По материалам Економічна Правда
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