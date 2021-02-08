НБУ доказал в судах законность всех решений по выводу банков за непрозрачную структуру собственности

Верховный Суд Украины 27 января 2021 года полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера ОАО «Банк «Народный капитал» на решение судов предыдущих инстанций и подтвердил законность признания банка неплатежеспособным.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Напомним, банк «Народный капитал» был признан неплатежеспособным в январе 2017 года. Основанием для такого решения был факт установления наличия непрозрачной структуры собственности банка. Банк «Народный капитал» был пятым банком, основанием для вывода которого является непрозрачная структура собственности. До этого по этой же причине были признаны неплатежеспособными такие банки: «ТК Кредит», «Юнисон», «Смартбанк» и «Классикбанк».
Во всех случаях собственники банков не предприняли необходимых действий для приведения своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства. 11 сентября 2017 года Днепропетровский окружной административный суд отказал в признании незаконным решения о признании «Классикбанка» неплатежеспособным.
7 сентября 2018 года Верховный Суд, отказав в удовлетворении заявления акционера банка — кипрской компании Мелигант Групп ЛТД — принял окончательное решение относительно законности отнесения банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных и введения в банк временной администрации. 20 ноября 2018 года Верховный Суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали истцу в отмене решения о неплатежеспособности банка «ТК Кредит».
Таким образом Национальный банк выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании этих банков неплатежеспособными. Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности действуют, а те из них, которые подвергались судебному контролю, — подтверждены судами.
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