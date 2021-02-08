0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

НБУ доказал в судах законность всех решений по выводу банков за непрозрачную структуру собственности

НБУ доказал в судах законность всех решений по выводу банков за непрозрачную структуру собственности

Верховный Суд Украины 27 января 2021 года полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера ОАО «Банк «Народный капитал» на решение судов предыдущих инстанций и подтвердил законность признания банка неплатежеспособным.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Напомним, банк «Народный капитал» был признан неплатежеспособным в январе 2017 года. Основанием для такого решения был факт установления наличия непрозрачной структуры собственности банка. Банк «Народный капитал» был пятым банком, основанием для вывода которого является непрозрачная структура собственности. До этого по этой же причине были признаны неплатежеспособными такие банки: «ТК Кредит», «Юнисон», «Смартбанк» и «Классикбанк».

Во всех случаях собственники банков не предприняли необходимых действий для приведения своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства. 11 сентября 2017 года Днепропетровский окружной административный суд отказал в признании незаконным решения о признании «Классикбанка» неплатежеспособным.

7 сентября 2018 года Верховный Суд, отказав в удовлетворении заявления акционера банка — кипрской компании Мелигант Групп ЛТД — принял окончательное решение относительно законности отнесения банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных и введения в банк временной администрации. 20 ноября 2018 года Верховный Суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали истцу в отмене решения о неплатежеспособности банка «ТК Кредит».

Таким образом Национальный банк выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании этих банков неплатежеспособными. Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности действуют, а те из них, которые подвергались судебному контролю, — подтверждены судами.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.