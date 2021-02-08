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В Киеве с понедельника заработает дорожная камера с новой функцией

В Киеве с понедельника заработает дорожная камера с новой функцией

С понедельника, 15 февраля, в Киеве заработает первая видеокамера, которая будет фиксировать машины, которые движутся по полосе общественного транспорта. Остальным комплексам планируют добавить этот функционал со временем.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Первая камера, которая заработает в этом режиме и будет фиксировать правонарушения, будет установлена ​​в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36. Эта камера будет фиксировать как нарушения скоростного режима, так и нарушения, касающиеся полосы общественного транспорта», — говорят правоохранители.

Уже восемь месяцев в Киеве, а также в Киевской и Львовской областях работают полсотни камер автофиксации нарушений скоростного режима. В местах, где они установлены, количество нарушений уменьшилось втрое. Суммарная цифра штрафов за это время — 200 миллионов гривен.

В 2021 году Министерство внутренних дел планирует доставить еще 200 таких комплексов во всех областях Украины. Больше всего, 30 камер, планируют установить во Львовской области. Меньше всего в Луганской области — всего три комплекса.

Кроме стационарных камер, станет больше и мобильных, которыми пользуются патрульные, так называемых «Трукамов».

По материалам ТСН
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