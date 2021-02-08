Сергей Блажевич: зачем Украине Бюро экономической безопасности

Депутаты приняли закон, которым создается Бюро экономической безопасности. Но для того, чтобы наделить вновь созданный орган содержанием и полномочиями, нужно принять изменения в уголовно-процессуальный и административный кодексы. И в этом вопросе пока согласия нет.

Новость о принятии закона «О Бюро экономической безопасности» бизнес воспринял хотя и со сдержанным, но оптимизмом. Эта реформа была запланирована еще несколько лет назад. И в ней есть своя логика, ведь до принятия законопроекта в Украине работало несколько органов, которые отвечали за экономические преступления.

Отдельно расследования финансовых злоупотреблений проводила Национальная полиция, отдельно — Служба безопасности Украины, а фискальными нарушениями занималась Налоговая милиция.

То есть, были различные органы, которые выполняли похожую или одну и ту же функцию. Пересекались и периодически конфликтовали. Часто это приводило к тому, что-либо все органы занимались одним и тем же, либо — наоборот: по-настоящему резонансные дела оставались без внимания, потому что «у семи нянек ребенок недосмотрен».

По статье 212 УК — уклонение от уплаты налогов в год до суда доходит лишь 10 дел

Поэтому сосредоточение функций расследования экономических преступлений в одном месте — это большой плюс. Создание единого органа, который отвечает за экономическую безопасность, позволяет оптимизировать количественный состав лиц, выполняющих эту функцию.

Для сравнения: в трех органах, которые я назвал, экономическими преступлениями занимались более 10 000 человек.

В законе о БЭБ закреплена штатная численность 4000 человек, то есть почти в три раза меньше, чем было. Таким образом, значительно повышается эффективность этих расследований.

Приведу простой пример. По статье 212 УК — уклонение от уплаты налогов — в среднем в год заводится более 1000 дел. До суда доходит 10, по остальным удается договориться. То есть, для правоохранителей это становится своеобразным «бизнес-проектом».

Есть опасения, что концентрация полномочий в одних руках приведет к монополизации влияния. Но надо понять важную вещь. Функция борьбы с экономическими преступлениями не заключается в том, чтобы решать текущие вопросы, расследовать коррупционные действия или устраивать «маски-шоу». Это и так есть кому делать.

В БЭБ также остается и силовая функция, и следственно-оперативная. Но это лишь часть их работы, и не основная. Главное — аналитическая составляющая: анализ рисков и различных схем по уклонению от уплаты налогов, вреда, причиненного государству или бюджету.

Мало кто задумывается над этим, но экономическая безопасность страны касается каждого гражданина. Потому что чем больше бюджет, тем меньше проблем с выплатой зарплат и пенсий, финансированием социальной, гуманитарной и других сфер экономики.

Остается вопрос — каким образом контролировать сотрудников Бюро экономической безопасности и заставлять их выполнять свои функции.

Согласно закону, с главой БЭБ заключается пятилетний контракт, позволяющий директору БЭБ работать на благо государства, несмотря на смену главы правительства или политические изменения.

Однако есть риск, что в течение этого срока Директор может действовать по собственному усмотрению в собственных интересах, нанося вред государству. Здесь есть предохранитель — процедура ежегодного отчета в Верховной Раде, по результатам которого парламент может принять решение о досрочном расторжении контракта.

И еще одна важная проблема, которая до сих пор не решена. Закон о Бюро экономической безопасности — это лишь первый шаг, конструктив, прописывающий, каким будет этот орган. Но до сих пор не решен вопрос, какие именно экономические преступления конкретно входят в его компетенцию.

Дискуссия продолжается много месяцев. И многолетняя задержка с принятием этого закона как раз и связана с сопротивлением МВД, СБУ и налоговой милиции, которые не хотят отдавать свои полномочия в области экономических расследований.

Сейчас депутаты решают, какой законопроект об изменениях в уголовный и административный кодексы должен регулировать деятельность БЭБ — № 3959 или 3959−1.

На мой взгляд, первый однозначно лучше. Во втором, альтернативном, есть несколько опасных и вредных вещей, направленных на то, чтобы скрыто оставить полномочия всех правоохранительных органов осуществлять экономические расследования.

Так или иначе, но до принятия этого законопроекта, который однозначно зафиксирует, какие именно преступления относятся к функции БЭБ, этот орган нормально не заработает.

Сергей Блажевич, член Украинской Федерации индустрии безопасности, член Украинской рады бизнеса