Почти 130 стран остаются без COVID-вакцин — ВОЗ

На сегодняшний день 2,5 миллиарда человек в около 130 странах мира не имеют доступа к вакцинам против коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, обнародованном в среду, 10 февраля.

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«Из 128 миллионов введенных на текущий момент доз вакцины более трех четвертей этих прививок сделаны всего в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП», — говорится в документе.

Руководители организаций назвали такое положение вещей провальной стратегией, которая будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики.

В связи с этим в ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые уже вакцинировали группы риска, делиться препаратами через механизм COVAX, а производителей вакцин от коронавируса — справедливо распределять ее ограниченный запас.

«COVID-19 показал, что наши судьбы неразрывно связаны. Победим мы или проиграем, мы сделаем это вместе», — резюмировали главы организаций.