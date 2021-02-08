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Решение Верховного суда: как судить арендаторов за кражу у владельцев жилья

Решение Верховного суда: как судить арендаторов за кражу у владельцев жилья

Верховный суд Украины постановил: похищение имущества считается совершенным с проникновением в жилье, даже если вор арендовал одну комнату в двухкомнатной квартире, но тайно завладел чужим имуществом из другой комнаты, которая была закрыта владельцем, и доступа к которой недобросовестный арендатор не имел соответствии с условиями договора аренды.

Такое решение вынесено Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда, который рассматривал жалобу осужденного на свой приговор. По уголовному делу, преступник снимал в аренду одну из комнат в квартире.

«У него возник умысел на завладение имуществом, которое хранилось в закрытой комнате и к которой он не имел доступа. Реализуя свой преступный умысел, мужчина, подобрав ключ, проник в комнату, которая была закрыта владелицей квартиры, и похитил имущество на сумму свыше 20 тыс. грн (ч. 3 ст. 185 УК Украины)», – говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Украины.

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Адвокат осужденного пытался доказать, что квалификация его поступка неверна, т.к. он не проникал в жилье. Однако Верховный суд установил, что владелица жилья закрыла другую комнату на ключ, ограничила туда доступ и указала в договоре аренды эти условия. Арендатор, оказавшийся преступником, не знал, где хранится ключ от запертой комнаты.

Ранее Верховный суд Украины разъяснил, какие могут быть основания для снятия с регистрации собственника жилья (или его части).

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По материалам 100realty.ua
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