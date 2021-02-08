Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Facebook и Google

Украина не будет вводить дополнительный налог для техногигантов, которые не являются резидентами, вроде Facebook и Netflix, а только заставит их платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в программе «Мокрик По Живому» на hromadske.
Нардеп объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако на данный момент в законодательстве просто нет инструментов, чтобы «администрировать эту деятельность». Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность «сервисов электронной коммерции» платить НДС.
«Ситуация, которая есть — наши рекламисты должны платить НДС, а крупные транснациональные гиганты почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог», — отметил он.
То есть речь идет о том налоге, который есть сейчас, а новый закон должен ввести облегченный механизм его уплаты, объяснил Гетманцев.
«Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно», — привел депутат инструменты, с помощью которых техногиганты смогут платить налоги в Украине.
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Однако в связи с этим возникает вопрос, не переложат ли компании вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на потребителя, то есть не повысят ли они цены. Потому что обычно так производители и делают в случае введения/повышения налогов.
«Все зависит от конкретной конъюнктуры на рынке, то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если нет — я перевожу на потребителя», — сказал Гетманцев.
Сам он предполагает, что какие-то услуги подорожают из-за этого налога, а какие-то — нет.
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