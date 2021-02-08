Задолженность за природный газ перед «Нафтогазом» составляет 78,3 млрд грн (инфографика)

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 42,8 млрд грн, из них за 2020 год — 14,6 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза&.

За 2 прошедшие недели задолженность уменьшилась на 1 438 млн грн (3,3%).

Самая большая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ:

Донецкой (8,7 млрд грн),

Днепропетровской (8,6 млрд грн),

Харьковской (5,4 млрд грн),

Луганской (2,2 млрд грн),

А также Одесской (1,7 млрд грн), Львовской (1,4 млрд грн) областей, г. Киева (3,1 млрд грн) и Автономной Республики Крым (1,5 млрд грн).



Наибольшая просроченная задолженность за использованный природный газ за 2020 г. в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Днепропетровской (2 457 млн ​​грн), Харьковской (2 032 млн грн), Донецкой (1 120 млн грн), Одесской (962 млн грн), Львовской (829 млн грн), Запорожской (784 млн грн) областей и г. Киева (1 934 млн грн).