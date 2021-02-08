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Задолженность за природный газ перед «Нафтогазом» составляет 78,3 млрд грн (инфографика)

Задолженность за природный газ перед «Нафтогазом» составляет 78,3 млрд грн (инфографика)

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 42,8 млрд грн, из них за 2020 год — 14,6 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза&.

За 2 прошедшие недели задолженность уменьшилась на 1 438 млн грн (3,3%).

Самая большая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ:

  • Донецкой (8,7 млрд грн),
  • Днепропетровской (8,6 млрд грн),
  • Харьковской (5,4 млрд грн),
  • Луганской (2,2 млрд грн),

А также Одесской (1,7 млрд грн), Львовской (1,4 млрд грн) областей, г. Киева (3,1 млрд грн) и Автономной Республики Крым (1,5 млрд грн).

Наибольшая просроченная задолженность за использованный природный газ за 2020 г. в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Днепропетровской (2 457 млн ​​грн), Харьковской (2 032 млн грн), Донецкой (1 120 млн грн), Одесской (962 млн грн), Львовской (829 млн грн), Запорожской (784 млн грн) областей и г. Киева (1 934 млн грн).

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По материалам Finance.UA
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