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Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Мисто Банка» уже 180 миллионов

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Мисто Банка» уже 180 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплатил уже более 179,8 млн грн вкладчикам «Мисто Банка», который находится в процессе ликвидации – это 59% от общей суммы выплат гарантированного возмещения.

Об этом сообщается на сайте фонда.

«В целом осуществлено более 1 800 выплат возмещения по вкладам, которые не превышают 200 000 грн и полностью гарантированы государством», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вкладчики «Мисто Банка» могут получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системе выплат.

«Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером. Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры выведения банка с рынка, но не более 200 000 гривен независимо от количества вкладов в одном банке», – говорится в сообщении.

Более 75% вкладчиков «Мисто Банка» (более 2 000 человек) получат вклады в полном объеме.

По материалам Finance.UA
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