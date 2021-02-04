Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Мисто Банка» уже 180 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выплатил уже более 179,8 млн грн вкладчикам «Мисто Банка», который находится в процессе ликвидации – это 59% от общей суммы выплат гарантированного возмещения.
Об этом сообщается на сайте фонда.
«В целом осуществлено более 1 800 выплат возмещения по вкладам, которые не превышают 200 000 грн и полностью гарантированы государством», – говорится в сообщении.
Отмечается, что вкладчики «Мисто Банка» могут получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системе выплат.
«Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером. Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры выведения банка с рынка, но не более 200 000 гривен независимо от количества вкладов в одном банке», – говорится в сообщении.
Более 75% вкладчиков «Мисто Банка» (более 2 000 человек) получат вклады в полном объеме.
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