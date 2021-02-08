Правительство объявило борьбу с теневой занятостью: какие сферы пострадают

Кабинет министров одобрил законопроект по борьбе с теневой занятостью. В частности, документом предусматриваются законодательно закрепить семь признаков наличия трудовых отношений. Если таким образом в правительстве нацелены прекратить практику оформления наемных работников в качестве ФЛП, то это будет иметь негативные последствия.
Об этом рассказал Gazeta.ua старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.
«В современной экономике очень размыты границы трудовых и нетрудовых отношений. Охватить их правительственными критериям трудно. Наемных работников в качестве ФЛП оформляют как раз в тех отраслях, с которыми связаны наши надежды на быстрый экономический рост. Это прежде всего ІТ, продакшн, R&D, дизайн. Все они работают как ФЛПы. Єто рынок, где нет постоянной занятости. Если закон примут, это даст дополнительную возможность навредить этим отраслям», — пояснил он.
По словам экономиста, оформление работников ФЛПами нельзя считать теневой занятостью. Потому что они платят налоги.
«Лучше бы занялись настоящей теневой занятостью. Например, распространена она в сельском хозяйстве. Для этого не нужно принимать специальный закон, достаточно профессиональной работы налоговиков», — добавил Дубровский.
Эксперт отмечает, что сейчас занятость регулируется трудовым договором.
«У нас до сих пор действует устаревший Трудовой кодекс, созданный коммунистами. Без его изменения принимать другие законы абсолютно контрпродуктивно», — резюмировал экономист.
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