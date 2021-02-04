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На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

МВД закупило 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут на трассах и в городах. Их установка начнется в феврале.

Об этом сообщил на брифинге о результатах 7 месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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«Закуплено 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Мы посчитали, что в тех местах, где были установлены первые 50 камер, втрое уменьшилось количество нарушений правил дорожного движения. А на Южном мосту в Киеве в 5 раз снизилось количество ДТП», — сказал он.

По словам замминистра, систему стационарных камер планируют развивать и в дальнейшем. На дорогах Украины их планируют поставить до полутора тысяч. Кроме того, камеры установят и на машинах типа FANTОМ. Сейчас четыре такие машины оборудуют специальными радарами, и они будут запущены для тестирования.

После их проверки планируется закупить до ста таких машин.

Геращенко отметил, что в планах МВД средства, которые будут поступать от штрафов, использовать, в частности, на разъяснительную работу, начиная со школьной парты.

В Европе ДТП меньше, потому что там со школы учат уважать участников дорожного движения, добавил он.

Не дай Бог ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы? 🚗

По материалам УКРИНФОРМ
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