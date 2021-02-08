Windows 10 начнёт сообщать пользователям, какие приложения используют камеру

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft тестирует новую функцию для операционной системы Windows, которая позволит пользователям быть в курсе того, какие приложения используют камеру. Отмечается, что в настоящее время эта функция тестируется во внутренних сборках Windows 10X, но позднее может появиться и в Windows 10.

После интеграции упомянутой функции на панели задач появится новый значок в виде видеокамеры. Наведя на него курсор мыши можно будет увидеть, какие именно приложения используют камеру. Если таких приложений окажется несколько, то прямо на значке будет отображено их количество. Например, если Microsoft Teams использует камеру устройства, то при наведении курсора на значок камеры пользователь увидит соответствующее уведомление.



Фото: windows latest

Новая функция призвана повысить уровень конфиденциальности и наверняка будет востребованной, особенно среди людей, которые беспокоятся о том, что те или иные приложения могут следить за ними. Но от заклеивания изолентой камеры ноутбуков это вряд ли убережёт.

Поскольку сейчас упомянутая функция тестируется только во внутренних сборках Windows 10X, трудно сказать, когда именно она может стать общедоступной. Не исключено, что она станет частью крупного обновления Sun Valley (Windows 10 21H2), запуск которого должен состояться осенью этого года. Ожидается, что это обновление принесёт с собой не только новые функции, но и масштабные изменения пользовательского интерфейса. Вероятнее всего, широкому кругу пользователей Windows 10 21H2 станет доступно в октябре-ноябре этого года.