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Суд снова арестовал акции и счета Проминвестбанка

Суд снова арестовал акции и счета Проминвестбанка

Хозяйственный суд Киева 4 февраля снова наложил арест на 99,77% акций, имущество и счета Проминвестбанка по иску компании Коломойского.

Хозсуд арестовал 99,77% акций Проминвестбанка, все движимое и недвижимое имущество банка, а также его имущественные права, ценные бумаги и денежные средства на счетах в других банках (в пределах суммы взыскания $169,8 млн) в рамках обеспечения иска по делу №910/4164/20.

Суд также запретил Проминвестбанку проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на смену органов управления банком.

Соответствующее решение одобрено по требованию ООО «Крым Дивелопмент», которое связано с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний, которая на основании решения Гаагского суда взыскивает с России компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после его аннексии РФ.

27 января Верховный Суд удовлетворил кассацию Проминвестбанка и снял арест с его акций, имущества и счетов, отменив предыдущие постановления Хозсуда Киева от 10 марта 2020 года и Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года.

В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн на бирже ПФТС. Победителем аукциона стала компания “Фортифай”, среди владельцев которой осенью появились люди Коломойского.

После этого НБУ предупредил, что из-за продажи Проминвестбанка с аукциона без согласования с регулятором (смена собственника) может признать банк неплатежеспособным.

Позже бизнесмен и банкир Сергей Тигипко решил купить «Фортифай». В октябре он подал документы на согласование этой покупки в Нацбанк.

5 февраля НБУ отказал Тигипко в согласовании опосредованного приобретения 99,77% акций Проминвестбанка.

По материалам Финансовый клуб
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