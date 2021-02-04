0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

МТСБУ показало динамику оформления электронных европротоколов в Украине (инфографика)

МТСБУ показало динамику оформления электронных европротоколов в Украине (инфографика)

Электронный европротокол приобретает популярность как способ оформления ДТП. Показатели использования сервиса увеличились в 2,8 раза: в 2019 г. было оформлено 1620 электронных европротоколов, в 2020 – уже 4628 шт. Об этом свидетельствует статистика МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины).

В прошлом году участники ДТП получили возможность оформить электронный европротокол не только через веб-страницу МТСБУ, но и с помощью мобильного приложения «Мой полис», что повысило доступность и удобство сервиса.

Также по итогам прошлого года количество электронных договоров ОСАГО составило 3,05 млн. шт., что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд. грн. (+176%).


Инфографика: МТСБУ

Более трети от общего количества договоров ОСАГО заключены в электронной форме: доля электронных договоров ОСАГО в 2020 г. составляет около 37%, тогда как в 2019 г. она составляла 15%, а в 2018 г. – лишь около 2%.

Читайте также: МТСБУ усовершенствует систему прямого урегулирования: что это дает

Стоит отметить, что с декабря 2020 МТСБУ перешло на электронный документооборот с аварийными комиссарами. Это способствует сокращению сроков выплат из фондов Бюро, что является важным для пострадавших в ДТП.

Генеральный директор Бюро Владимир Шевченко отметил, что отрасль ОСАГО должна постепенно переходить к введению процедуры удаленного урегулирования всех страховых событий.

Что такое ОСАГО. И как оно работает 🚗

«Удаленное урегулирование с помощью интернет-технологий – одна из главных стратегических задач диджитализации отрасли. Возможность заключить или перезаключить договор страхования, получить возмещение, используя электронные каналы взаимодействия, без «бумажек» и визитов организаций, участвующих в процессе урегулирования страховых событий, приобрела особое значение в условиях пандемии коронавируса», – разъяснил он.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.