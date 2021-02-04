МТСБУ показало динамику оформления электронных европротоколов в Украине (инфографика)

Электронный европротокол приобретает популярность как способ оформления ДТП. Показатели использования сервиса увеличились в 2,8 раза: в 2019 г. было оформлено 1620 электронных европротоколов, в 2020 – уже 4628 шт. Об этом свидетельствует статистика МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины).

В прошлом году участники ДТП получили возможность оформить электронный европротокол не только через веб-страницу МТСБУ, но и с помощью мобильного приложения «Мой полис», что повысило доступность и удобство сервиса.

Также по итогам прошлого года количество электронных договоров ОСАГО составило 3,05 млн. шт., что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд. грн. (+176%).



Инфографика: МТСБУ

Более трети от общего количества договоров ОСАГО заключены в электронной форме: доля электронных договоров ОСАГО в 2020 г. составляет около 37%, тогда как в 2019 г. она составляла 15%, а в 2018 г. – лишь около 2%.

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Стоит отметить, что с декабря 2020 МТСБУ перешло на электронный документооборот с аварийными комиссарами. Это способствует сокращению сроков выплат из фондов Бюро, что является важным для пострадавших в ДТП.

Генеральный директор Бюро Владимир Шевченко отметил, что отрасль ОСАГО должна постепенно переходить к введению процедуры удаленного урегулирования всех страховых событий.

«Удаленное урегулирование с помощью интернет-технологий – одна из главных стратегических задач диджитализации отрасли. Возможность заключить или перезаключить договор страхования, получить возмещение, используя электронные каналы взаимодействия, без «бумажек» и визитов организаций, участвующих в процессе урегулирования страховых событий, приобрела особое значение в условиях пандемии коронавируса», – разъяснил он.