Как будет выглядеть поразительная башня-лес в Милане (фото)

Комплекс новых многофункциональных сооружений в Милане – это лес площадью 10 тысяч квадратных метров, который поглощает 14 тонн углекислого газа и производит 9 тонн кислорода в год. Комплекс сможет самостоятельно обеспечивать 65% своих энергетических нужд, пишет Будпортал.
Итальянский проект реконструкции действующего офисного здания и строительство нового жилого комплекса – это взгляд в экологическое будущее, где прежде всего думают об окружающей среде.
Архитектурные студии Diller Scofidio + Renfro и Stefano Boeri Architetti получили заказ на реконструкцию заброшенного офисного здания в Милане. Эти фирмы победили в международном архитектурном конкурсе на проект реконструкции.
В конкурсе приняли участие 70 групп, в которые входят 359 фирм из 15 стран. Жюри обращало свое внимание на влияние на окружающую среду, городскую трансформацию района и взаимосвязь природы и города.
Проект многофункционального назначения, который получил название “Pirelli 39”, предусматривает реконструкцию действующей офисной башни и строительство новой жилой многоэтажки, площадь которой будет 1700 квадратных метров. Одно из зданий будет с большим количеством встроенной растительности. Два сооружения соединены мостом, который объединит две башни. Мост будет служить центром для мероприятий, шоу и выставок. Здесь также планируют разместить биоразнообразную теплицу.
Растительность распределена так, чтобы флора и фауна меняли цвет по мере смены сезонов. Здание – это лес площадью 10 тысяч квадратных метров, который поглощает 14 тонн углекислого газа и производит 9 тонн кислорода в год. DS+R и Stefano Boeri Architetti создали структуру, которая сможет самостоятельно обеспечивать 65% своих энергетических потребностей.
Комплекс многофункциональных зданий считается первым итальянским проектом реконструкции, который соответствует нормам ESG (экологическая, социальная и правительственная практика) и руководящим принципам ЕС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе11 ч. назад - 29127 12
Газсбыты ушли в минус: убытки из-за дешевого газа оплатят украинцы13 ч. назад - 2038 6
Когда налоговая узнает всю правду о заграничных счетах украинцев8 ч. назад - 2716 4
Яйца по 40 гривен и картофель по 20: как изменятся цены на продуктыОколо часа назад - 374 1
Самые высокооплачиваемые профессии в Украине11 ч. назад - 1774 1
Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе11 ч. назад - 29127 12
С весны будут оформлять квартиры и землю по новым правилам14 ч. назад - 26883 1
Рейтинг двигателей, проедут более 500 тыс. км20 ч. назад - 11313
Новый кросс Renault Kiger за $7500 (фото)17 ч. назад - 8502 1
В Японии стартовало производство Mitsubishi Outlander четвертого поколения19 ч. назад - 5801
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)12 ч. назад - 560
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)Позавчера, 12:10 - 422
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 758
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 447
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 850 1