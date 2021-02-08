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Как будет выглядеть поразительная башня-лес в Милане (фото)

Комплекс новых многофункциональных сооружений в Милане – это лес площадью 10 тысяч квадратных метров, который поглощает 14 тонн углекислого газа и производит 9 тонн кислорода в год. Комплекс сможет самостоятельно обеспечивать 65% своих энергетических нужд, пишет Будпортал.

Итальянский проект реконструкции действующего офисного здания и строительство нового жилого комплекса – это взгляд в экологическое будущее, где прежде всего думают об окружающей среде.

Архитектурные студии Diller Scofidio + Renfro и Stefano Boeri Architetti получили заказ на реконструкцию заброшенного офисного здания в Милане. Эти фирмы победили в международном архитектурном конкурсе на проект реконструкции.

В конкурсе приняли участие 70 групп, в которые входят 359 фирм из 15 стран. Жюри обращало свое внимание на влияние на окружающую среду, городскую трансформацию района и взаимосвязь природы и города.

Проект многофункционального назначения, который получил название “Pirelli 39”, предусматривает реконструкцию действующей офисной башни и строительство новой жилой многоэтажки, площадь которой будет 1700 квадратных метров. Одно из зданий будет с большим количеством встроенной растительности. Два сооружения соединены мостом, который объединит две башни. Мост будет служить центром для мероприятий, шоу и выставок. Здесь также планируют разместить биоразнообразную теплицу.

Растительность распределена так, чтобы флора и фауна меняли цвет по мере смены сезонов. Здание – это лес площадью 10 тысяч квадратных метров, который поглощает 14 тонн углекислого газа и производит 9 тонн кислорода в год. DS+R и Stefano Boeri Architetti создали структуру, которая сможет самостоятельно обеспечивать 65% своих энергетических потребностей.

Комплекс многофункциональных зданий считается первым итальянским проектом реконструкции, который соответствует нормам ESG (экологическая, социальная и правительственная практика) и руководящим принципам ЕС.

По материалам Finance.UA
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