В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)

Благотворительная организация New Story Сан-Франциско в партнерстве с компанией ICON проектирует и строит кварталы доступных домов с использованием технологии 3D-печати, пишет Будпортал.

Печать каждого дома занимает 24 часа, его завершают местные строительные эксперты, а участие будущих владельцев жилья — неотъемлемая часть процесса.

Дома сделаны из бетона, а для завершения строительства нанимаются местные рабочие, которые обустраивают кровлю, устанавливают двери, окна, сантехнику и проводят электричество Каждая конструкция включает две спальни, кухню, гостиную и ванную, конструкции рассчитаны на противостояние землетрясению. Организация строит только кварталы, расположение каждого нового района строится в непосредственной близости от основных мест работы и учебы.



Первая группа из напечатанных домов находится в Табаско, что в Мексике, и состоит из 50 домов. Для заселения в новые дома отобрали семьи, среднедушевой доход которых не превышает 76 долларов. Благотворительная организация провела опрос 500 семей, в ходе которого 74% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности в своих нынешних жилищных условиях и это сильно влияет на качество жизни.

Справка Finance.ua: