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Украина начала 2021 год с падения экспорта и роста импорта товаров

Украина начала 2021 год с падения экспорта и роста импорта товаров

Объем внешней торговли товарами в январе 2021 года составил 8,141 млрд долларов. Это на 2% меньше, чем за январь прошлого года (8,281 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь составил 3,928 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт вырос на 2% до 4,213 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 284 млн долларов (в 2020 году – 31 млрд долларов).

Экспорт продовольствия за январь 2021 года составил 1,501 млрд долларов, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 5% до 854 млн долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 20% до 1,013 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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