Европол: 10 хакеров арестованы за кражу криптовалют на 100 млн долларов у знаменитостей

Европейское полицейское ведомство заявило об аресте 10 хакеров, которых подозревают в похищении криптовалюты на $ 100 миллионов через взлом телефонов.
Об этом говорится в заявлении Европола.
«В общей сложности 8 преступников были арестованы 9 февраля в результате международного расследования серии атак по подмене сим-карт, нацеленных на известных людей в Соединенных Штатах. Эти аресты произошли после арестов на Мальте и в Бельгии других членов той же преступной сети», — говорится в сообщении.
В течение 2020 года атаки, организованные этой преступной группой, были направлены на тысячи людей, в том числе на известных интернет-блогеров, звезд спорта, музыкантов и их семьи.
Считается, что преступники украли у них более $ 100 миллионов в криптовалюте, незаконно получив доступ к их телефонам.
Расследование, начатое весной 2020 года, выявило, как сеть, состоящая из десятка преступников, получала доступ к телефонным номерам жертв и контроль над их приложениями или учетными записями путем изменения паролей.
Это позволяло им красть деньги, криптовалюту и личную информацию, включая контакты, синхронизированные с онлайн-аккаунтами.
Они также брали под контроль учетные записи в социальных сетях, чтобы публиковать контент и отправлять сообщения, маскируясь под жертву.
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