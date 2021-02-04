Volkswagen рассматривает возможность выхода на рынок летающих автомобилей в Китае

Немецкий автопроизводитель Volkswagen проводит технико-экономическое обоснование для открытия бизнеса по производству летающих автомобилей в Китае.

Как сообщает Reuters, по мнению автомобильной группы, вертикальная мобильность – это следующий шаг в будущее наряду с технологиями автономного вождения.

Гендиректор компании Герберт Дис и глава бизнеса автопроизводителя в Китае Стефан Волленштайн заявили, что Volkswagen стремится разработать беспилотный летательный аппарат, который будет лицензирован для участия в «этом рынке будущего».

Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире, на который также приходится большая часть продаж Volkswagen в прошлом году.

Ряд компаний – от стартапов до крупных традиционных автопроизводителей и технологических компаний, уже соревнуются за разработку коммерческих летающих роботакси, надеясь в будущем завоевать долю рынка, которая, по оценкам Morgan Stanley, может вырасти до $1,5 трлн к 2040 году

Кроме VW, такие компании, как Airbus, американская Joby, немецкая Volocopter, также работают над аналогичными технологиями.