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Heineken запланировала сократить 8000 рабочих мест

Heineken запланировала сократить 8000 рабочих мест

Нидерландская пивоваренная компания Heineken, самая крупная в стране и вторая самая крупная в мире, планирует сократить 8000 рабочих мест, поскольку его бизнес страдает от ограничений, связанных с пандемией.

Как сообщает Bloomberg, анонсированное сокращение штата, которое составляет почти 10% персонала, является частью целевого показателя валовой экономии в 2 млрд евро ($2,4 млрд) до 2023 года. Примерно пятая часть рабочих мест в штаб-квартире Heineken будет ликвидирована уже в І квартале этого года.

Вторая по величине пивоваренная компания в мире после Anheuser-Busch InBev изложила дополнительные стратегические инициативы в рамках своей программы капитальной реорганизации, запущенной в прошлом году, в том числе нацеливание на операционную маржу в 17% до 2023 года. Это позволит привести показатель рентабельности в соответствие с уровнями, достигнутыми до пандемии.

Акции Heineken упали на 2,1% в начале торгов в Амстердаме. В целом акции компании упали на 6% в 2020 году.

В компании ожидают, что условия ведения бизнеса начнут улучшаться во второй половине 2021 года.

По материалам Mind
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